Uurimise käigus on tuvastatud, et Schmidti teenust kasutas vähemalt 23 sportlast. Neist kolm olid eestlased. Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv jäid vahele Seefeldis, Algo Kärp tunnistas dopingutarvitamist meedia vahendusel. Kõik kolm said dopinguarsti kontakti suusatreener Mati Alaverilt.