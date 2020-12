Ajaloo ühe häbistavama kaotuse saanud Leedu korvpallikoondis valas krahhile ise vundamendi

Klišeed: pall on ümmargune, kõik on lihast ja luust inimesed, spordis võib kõike juhtuda ja muud säärased väljendid tekitavad reeglina ebameeldivuse judinaid. Mõnikord peavad need aga osaliselt paika, nagu tõestas Taani korvpallikoondis Leedu vastu.