Margit Kalk tahab kahtlejatele tõestada, et mitmevõistlus on tema ala

Eesti naiste seitsmevõistluse kõigi aegade edetabelis 5785 punktiga 10. kohta hoidev Margit Kalk on paljudelt treeneritelt kuulnud, et mitmevõistlus pole tema ala. 21-aastane tartlanna tahab nende juttude kiuste aga just mitmevõistluses tegusid teha.