Kas kohutavas vormis Real vallandab Zidane'i? Hispaania meedia pakub juba asemele Pochettinot

Kui Borussia alistanuks eile Milano Interi, kindlustanuks ta alagrupis esikoha. Ühtlasi tähendanuks see, et kui Šahtar viimase vooru mängu Interiga võidaks, saaks ta igal juhul teise koha, sest on Reali vastu omavahelistes mängudes plussis. Nüüd aga pääseb Real juhul, kui Borussiast jagu saab, igal juhul kahe parema hulka ning parimal juhul nopib esikohagi. Borussial on enne viimast vooru 8, Šahtaril ja Realil 7, Interil 5 punkti.