Tartu Ülikooli korvpalliklubi palkas eesliini kogenud eestlase

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener Toomaks Kandimaa sõnul oli vaja mängijat, kes saaks kohe treeningutega liituda. «Meil on Toomas Raadikut vaja eesliini tugevdamiseks. Enne jõule on ees ootamas tihe graafik ja meil on vaja mängijat, kes saaks kohe treeningutega liituda. Välismaalase puhul oleks pidanud ta olema teatud aja isolatsioonis ja seega ei oleks detsembri mängudeks abi olnud. Kindlasti läheb aega enne kui Raadik meeskonna joonisega kohaneb, aga hea on see, et me saame treeningutega kohe pihta hakata,» sõnas Kandimaa.