Kitsing Rytase ja Žalgirise vastasseisust: atmosföör on lihtsalt fantastiline

Kolm kuud Leedu tippklubis Viliniuse Lietuvos Rytases pallinud Kristjan Kitsing on kohalikus kõrgliigas näidanud suurepärast minekut. Ta on peatreener Donaldas Kairyse usaldust õigustanud oma täpsete kaugvisetega.

Samuti on ta keskkonna vahetusega kiiresti kohanenud. Kitsingule tuli kasuks ka fakt, et meeskonda juhendab endine Kalev/Cramo peatreener Kairys, kelle käekiri tal juba selge. «Elu Vilniuses meenutab minu kodulinna Tartut, kuigi on isegi suurem kui Tallinn. Mulle väga meeldib siin ja meeskond on ka seni suurepäraselt esinenud,» selgitas Kitsing intervjuus.