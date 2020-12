Monza ralli eel on palju ärevust tekitanud mägedes maha sadanud lumi. Miinuskraade ja lund asuvad sõitjad trotsima laupäeval ning Evansi arvates on tegu väga väljakutsuvate oludega.

«Mägedes sõidetavad katsed tunduvad üpris keerukad, kuid ka Monzas toimuvad katsed ei ole lihtsate killast. Veel eile tundusid need väga heas korras olevat, kuid tegime just äsja punktikatse rajaluuret ja võib öelda, et kruusasegused lõigud pole sadanud vihmale väga hästi vastu pidanud. Läheb päris huvitavaks,» rääkis Evans vahetult enne rallit ajakirjanikele.