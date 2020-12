Möödunud nädalavahetusel võõrustas Barcelona meeskond Hispaania kõrgliiga 11. voorus Osusunat ning võitjas kahtlust ei olnud. Kohtumine lõppes 4:0 skooriga kodumeeskonna kasuks ja viimase tabamuse eest hoolitses just Messi.

Argentinlane otsustas väravat tähistada visates maha enda mängusärgi, et näidata selle all olevat Maradona kunagist Newells Old Boysi mänguvormi. Tegemist oli nimelt Maradona koduklubiga aastatel 1993-1994 ja samas ka Messi kasvatajaga.