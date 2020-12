Flora aitas Paidel kindlustada ajaloo parimat kohta Premium liigas

63. minutil avas mänguskoori Vlasi Sinjavski ning olgugi, et Levadia jahtis tormiliselt viigiväravat duubeldas Flora edu 76. minutil hoopis Rauno Sappinen. See juures oli Sappineni tänane tabamus mehele Premium liigas juba 26., millega on konkurentsitult Eesti kõrgliiga parim väravakütt.