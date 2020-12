Rallimaailma suurtalent pole WRC-auto jaoks valmis

Intervjuus portaalile Revista Scratch rääkis Oliver Solberg, et tema järgmise aasta plaanid pole veel kivisse raiutud. Küll märkis ta, et ilmselt keskendub ta MM-sarjale. Ta ei tea veel, milline auto oleks ta istumise all, kuid kindlasti on see R5-klassi masin ehk astme võrra madalam WRC-autost. «Minu jaoks oleks veel liiga vara WRCga sõita,» sõnas noormees.