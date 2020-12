Mäkinen peab Neuville'i Monza favoriidiks

Ehkki Mäkineni sõnul on Neuville soosik, usub ta, et tema paremad hoolealused Ogier ja MM-sarja üldliider Elfyn Evans saavad Monzas samuti hästi hakkama. «Ogier on sellistes oludes alati hea olnud. Evansil on palju kogemusi märjal asfaldil,» sõnas ta portaalile Rallit.fi.