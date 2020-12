Hamiltoni asendaja sai ootamatust võimalusest teada WC-potil istudes

Mercedese tiimipealik Toto Wolff helistas mehele kell 2 öösel, et viivitamatult võimalusest sõitjale teada anda. Sakslane arvas, et noormees on mõistagi sellisel kellaajal voodis, kuid nii ei olnud. «Olin hoopis täpselt tol hetkel tualetis, mis on veidi piinlik. Võtsin telefoni vastu ja Toto küsis esimese asjana, George, kas sa oled WC-s. Pidin talle tõtt rääkima,» selgitas Russell seika portaalile Motorsport.