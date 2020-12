EKFLi president Ergo Metsla: reeglite järgimine on parim tänu, mida saame valitsuses otsuste tegijatele avaldada

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ning tema liikmesklubide poolt sotsiaalmeedias algatatud kampaania #spordiklubidlahti on rekordilise ajaga saanud rekordilise jagamise ning positiivse tagasiside. Fitnessi kui elustiili harrastajate jaoks on valitsuse otsus tunnustamist väärt. Kulturismi ja fitnessi liidu president Ergo Metsla usub, et lisaks keerulisele pandeemiaajale ka keerulises poliitilises olukorras on nende inimeste toetus valitsusele, kes hoolib rahva tervisest, äärmiselt oluline.

Haridusminister Tõnis Lukas kommenteeris eilsel valitsuse pressikonverentsil: «Tervislikud eluviisid, spordi tegemine, kehakultuur väga kontrollitud tingimustes peavad olema lahti, sest see on immuunsussüsteemi tugevdamiseks väga oluline. Ja selle tõttu sporditegemiseks siseruumides on siiski võimalus olemas.»

Suures plaanis on inimeste vaimse ja füüsilise tervise säilitamisel spordisektoril oluline ennetav ja ärahoidev roll ning sportimise võimaldamine on tähtis tugi Eesti tervishoiusüsteemile.

Samas rõhutas minister reeglitest kinnipidamise vajalikkust. Spordiklubid kinnitasid ühispöördumises, et teevad kõik selleks, et viiruse ärahoidmise meetmed oleksid ranged ja neid järgiksid kõik spordiharrastajad, treenerid ning töötajad.

«Tahaksin siinkohal panna südamele kõikidele harrastajatele ja spordiklubide külastajatele: viirus on päriselt olemas ning reeglid ja nõuded klubides ei ole selleks, et harjumuspäraseid treenimisviise ja võimalusi ebamugavaks teha. Hoopis vastupidi: reeglitest ülimalt range kinnipidamine on ainus võimalus selleks, et spordisaalid jätkuvalt avatud oleksid,» kinnitab Metsla.

Praegu on spordiklubides nakatunute protsent nii Euroopas tervikuna kui Eestis sisuliselt olematu. See tundub uskumatu ning tekib küsimus, kuidas see võimalik saab olla? Kuid kõrged hügieeninõuded ning puhtuse ja korra eest hoolitsemine spordiklubides on olnud ajalooliselt jõusaalikultuuri elementaarne osa ja harjumus, millest peavad kinni nii klubid, klubides tegutsevad pühendunud treenerid kui ka harrastajad ja sportlased ise. Jõusaaliseadmete lähedal on alati olnud puhastusvahendid ning treenijatel on harjumus harjutuste eel ja järel seadmeid ning vahendeid puhastada. Need on esimesed jõusaalikultuuri õppetunnid, mida iga esmakülastaja oma personaaltreenerilt saab.

Metsla usub, et valitsuse otsus ei tulnud kergelt ning seda enam on vaja, et spordirahvas toetaks esmajoones oma teadliku käitumisega valitsust ning järgiks reegleid. «On üheselt selge, et tulevikus võimalik spordiklubide sulgemise otsus ei saa olema mitte valitsuse otsus, vaid spordiklubides treenivate inimeste otsus, mis tuleneb kollektiivse distsipliini hoidmisest ning valitsuse poolt ette kirjutatud reeglite järgmisest,» paneb ta südamele. «Usun, et reeglite järgimine on parim tänu, mida saame täna meie valitsuses otsuste tegijatele avaldada. Tehkem otsustajatele otsustamine lihtsamaks – tehkem nii, et sport ei oleks probleem, vaid lahendus!»