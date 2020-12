Pekingi 2022. aasta olümpiamängude korralduskomitee ja rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatasid täna, et sel hooajal toimuma pidanud Pekingi mängude testvõistlused Hiinas ei toimu. See tähendab ka seda, et freestyle-suusatamise maailmameistrivõistlustele tuleb otsida uus võistluspaik.