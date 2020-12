PM VIDEO ⟩ Milline draama: MMi üldliider Evans sõitis rajalt välja!

Evans libises rajalt välja samas kurvis, kus oli masina teel hoidmisega palju tegemist ka Sebastien Ogier'l. Kuuekordne maailmameister sõnas katse lõpus: «Hea, et minuga sama ei juhtunud! See oli uskumatu kurv. Täiesti jääs. Elfyinist on kahju. Arvestades, mis siin ees ootab, siis MM-tiitel pole sugugi käes. Praegu tegelesime eelkõige ellujäämisega.»