Enne Monza ja kogu hooaja viimast päeva, mil sõidetakse kolm katset kogupikkusega 38,31 km, on Ogier' edu lähima jälitaja Dani Sordo ees 17,8 sekundit. Samuti tiitli eest heitlev Ott Tänak on kolmas, tema kaotab prantslasele 22,1 sekundit.

Et eestlane kordaks mullu võidetud meistritiitlit, on aga vaja, et Ogier'd tabaksid probleemid. MM-sarja üldarvestuses on Tänaku kaotusseis 14 punkti. Tõsi, et Evans tuleb suure tõenäosusega homme taas rajale, ei pruugi saarlasele Ogier' muredest piisata. On ju Tänaku ja Evansi vahe 28 punkti ning isegi ralli ja punktikatse võidu korral pole Hyundai ässal matemaatilist võimalust tiitel pea kohale tõsta, kui waleslane peaks viimasel katsel teenima vähemalt kolm silma.