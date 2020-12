MK-sarja mullist koju saadetud Venemaa suusatäht tunnistas koroonaviirusesse nakatumist

Venemaa koondis oli oktoobri keskpaigas Itaalias Val Senaleses treeninglaagris, kui ühtäkki Ustjugov end kehvasti tundis. Pärast koroonatesti tegemist selguski tõsiasi, et kahekordne maailmameister on nakatunud koroonaviirusega. «Kahjuks on pean tõdema, et see viirus on minu organismi väga kõvasti mõjutanud. Ma ei ole sellest endiselt täielikult taastunud ja pole seetõttu võimeline kõrgel tasemel võistlema,» tunnistas venelane, kes püüdis novembri alguses tõsiste treeningutega jätkata. «Kõik need katsed olid asjatud. Mu keha polnud valmis säärasteks koormusteks ja langesin üha suuremasse auku.»