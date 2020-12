Kalev/Cramo täiendas ridu Eesti publikule tuttava mängijaga

Hea hüppevõimega silma paistnud n-ö suure ääre ehk number nelja positsioonil mängiv mees on vahepeal kuulunud eelkõige kaugemate riikide klubidesse (Liibanon, Argentina ja Uruguay). Tähelepanuväärne on üle-eelmine hooaeg, kui Kemp kuulus Hispaania meistriliigas Fuenlabrada koosseisu. Tänavu pallib seal Siim-Sander Vene.

«Klubil on hea meel Maurice’i näol korvi alla pikkust juurde saada. Otsisime mängijat, kes viljeleks meeskondlikku mängu ning suudaks ka hästi visata. Otsingud on tõesti kaua aega võtnud ning paaril korral olime uue mängija toomisele juba väga lähedal, kuid saatuslikuks said meist mitte olenevad asjaolud,» kommenteeris BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask.