Kalju taandab Kristali abitreeneriks ning toob pukki vana tuttava

Tegemist on Frantsevi teise perioodiga Kalju eesotsas. Esimene algas 2015. aasta novembris ning päädis kolm hooaega hiljem klubi ajaloo teise Eesti meistri tiitliga. Lisaks õnnestus juhendajal 2019. aasta alguses Nõmmele tuua ka superkarikas, kuid sama aasta aprillis sai ta klubist nigela vormi tõttu hundipassi.

«Hea on Kaljus tagasi olla ja jätkata oma tööd sealt, kus see pooleli jäi,» kommenteeris klubiga kaheaastase lepingu sõlminud Frantsev oma tagasitulekut.

Kalju president Kuno Tehva lisas klubi pressiteenistusele: «Frantsevi tagasitulek on alati laual olnud ning mulle teeb rõõmu kogenud treeneri ja hea sõbraga jälle koostööd teha. Frantsevi nõudmised jalgpalluritele on täpselt seal, kus Nõmme Kalju soovib seda näha.»

Ühismeediasse lisatus postituses sõnas Tehva: «Tervitan tagasi head sõpra, ranget ja suurte nõudmistega spetsialisti kelle treeneriks olemise kreedo on lihtne – kas kõik või mitte midagi. Igatahes me lähme rallit sõitma, üleliigse roogime välja, isegi tagaistmed, elektriaknad ja polstrid, vajame tanki, et oma eesmärkideni jõuda!»