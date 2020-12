HC Tallinn läheb euroväljakutel vastamisi olümpiamedalistidega

HC Tallinna meeskond teab öelda, et vastase näol on tegemist kivikõva pähkliga, kelle koosseisus mängivad muuseas sellised Euroopa tippmängijad nagu Kim Andersson ja mängujuht Dalibor Doder, kes said 2012. aastal Londoni olümpial Rootsi koondise koosseisus kaela hõbemedalid.

Ystads IF on tänavust hooaega koduliigas alustanud vägevalt: 15 mängust on nad teeninud 23 punkti, millega platseerutakse Elitseerienis esimeseks.

«Me oleks rootslastega hea meelega mänginud ühe mängu kodus ning teise võõrsil ja pakkunud Eesti publikule võimalust näha Euroopa tõelisse tippu kuuluvat tiimi, kuid vastastel ei olnud võimalust Eestisse tulla,» sõnas HC Tallinna peatreener Risto Lepp algatuseks.

«Nad oleksid pidanud jääma pikka eneseisolatsiooni ning kuna Ystadil on ees tähtsad koduliigad mängud, tulime neile vastu. Praeguses olukorras võinuks me ka ise kangekaelsed olla, ning olnuks suur tõenäosus, et nad loobunuks eurosarjast üldse ning meie edenenuks mängimata järgmisesse ringi.

Kuid meie eesmärk eurosarjas ei ole vaid paberil edasi liikuda. Soovin, et meie mehed näeksid kiiret, tehnilist ja heade otsustega käsipalli, mida rootslased harrastavad ning saaksid end võrrelda käsipalli absoluutse tipptasemega,» sõnas ta.