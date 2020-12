Norra suusaliit ei plaani taotleda oma suusatajate puhul eriluba, millega sportlased vabaneksid kodumaale naastes karantiininõudest. Praegu kehtivate reeglitega tuleb punastest riikidest saabujatel viibida kümme päeva eneseisolatsioonis, kuid see muudab osalemise MK-sarjas sisuliselt võimatuks.

Ametlik teadaanne Norra suusaliidult peaks saabuma lähipäevil, kuid vähemalt Norra väljaande Dagbladeti teatel on asi tegelikult juba otsustatud. See tähendab, et norralased loobuvad osalemast ka MK-sarja tähtsamast mõõduvõtust Tour de Skist.