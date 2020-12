Jaanus Kriiski kolumn: meenutades Lembitu Kuuset ja «Spordiprismat»

Olen isegi pannud «OPi» järelvaatamisse. Olles paar korda mõelnud, miks ma seda teen, mis jõud see mind sinnapoolekisub, on see küsimus õhku jäänud, aga mõni aeg tagasi tuli vastus nagu iseenesest – «OP» on nagu Lembitu Kuuse! Positiivne, põhjalik, rõõmus, samas ka huvitav, teadmistepõhine, süvitiminev, analüüsiv ning vastuseid otsiv.