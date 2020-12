Valitsev vormel 1 sarja tšempion püsib eelmise nädala algusest isolatsioonis. Nõnda jäi Hamilton vahele nädalavahetusel peetud Sakhiri GP. Nüüd selgitas britt sotsiaalmeedias, kuidas viirusest paranemine on kulgenud.

«Tean, et ma pole viimase nädala jooksul levis olnud, aga see oli kindlasti mu elu üks raskemaid nädalaid,» rääkis Hamilton Instagramis. «Olen keskendunud taastumisele ja üritan saada tagasi vormi, et Abu Dhabis [sel nädalavahetusel] hooaja viimasel etapil võistelda.»