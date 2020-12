Tartu Ülikool alistas leegionäri võimsa kaksikduubli toel Tallinna Kalevi

Tartu Ülikool peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul oli see emotsiooni mõttes väga vajalik võit. «Hea, et võit tuli, aga lõppu me nii põnevaks teha küll ei plaaninud. Selle oleks võinud kindlamalt ära lahendada. Saime mingil hetkel kaitses hea surve peale ja lauapallid kontrolli alla. Aga sama hästi kui edu saavutasime, siis lasime lõpuminutitel seda ka pisut käest ära,» sõnas Kandimaa.

«Emotsiooni mõttes oli see väga vajalik võit. Kaks viimast mängu on meil olnud rasked. Hea, et täna sai Charles Barton ka enesekindlust juurde ja kahju, et tal vead nii kiiresti täis said. Selle, mis me lõpus kippusime maha mängima, aitas õnneks Tomas Balciunas oma ründelaua võitlusega tagasi,» lisas Kandimaa.