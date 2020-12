Red Bull ei halasta: kehvale resultaadile järgneb meeskonnast väljaheitmine

Tänavu ei leidunud taaskord vastast Mercedese võiskonnale, kes on senipeetud 16 GP-st võidutsenud lausa 13 korda. Nendest omakorda 11 kuulusid seitsmekordseks maailmameistriks kroonitud Lewis Hamiltonile. Just Hamiltoni kohal on jätkuvalt mitmeid küsimärke, kuna britt pole endiselt andnud teada, kas ta plaanib üldse karjääri kuninglikus vormelisarjas jätkata.

Läbirääkimised uue lepingu osas on Hamiltoni ja Mercedese vahel käinud juba pool aastat. Hetkel segab seda protsessi ka koroonaviirus, kuna ilmameister ise nakatus sellesse maailma laastavasse haigusesse. Hooaja keskel tegi britt üllatava avalduse, kui sõnas, et ta ei tea, kas ta üldse järgmisel aastal soovib võistelda. Mercedes on siiski lootusrikas, kuna pärast MM-tiitli kindlustamist Türgi GP-l sõnas Hamilton, et näeb endal võistkonnaga ühist tulevikku. «Tunnen, et olen alles alustamas. Olen endiselt ideaalses vormis ja sooviksin Mercedeses ka edaspidi karikate nimel heidelda,» lausus Hamilton.