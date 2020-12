Eesti sulgpallikoondis alustas EMi üllatusvõiduga Rootsi üle

Aastakümneid Vana Maailma koorekihti kuulunud Rootsi on viimasel ajal küll positsioone veidi loovutanud, kuid jagu polnud eestlased neist võistkondlikus matšis varem saanud. Praegune edu on seda hinnatavam, et EMilt jääb eemale meie meeste esireket Raul Must.