Raske lõpp hooajale: koroona jõudis Toyota WRC-tiimi

Toyota rallitiim teatas sotsiaalmeedias, et koroonaviirus on jõudnud ka nendeni. «Kinnitame, et kaks meeskonnaliiget on andnud positiivse COVID-19 proovi regulaarsel reisijärgsel testimisel peale Monza rallilt koju jõudmist. Neid juhtumeid kinnitas ka hilisem kordustest.»