Tšarterlennud ja vaid neile mõeldud lennujaam: rootslased naasevad suusakarusselli ettevaatlikult

Rootslased loobusid Šveitsis Davoses sel nädalavahetusel toimuvast murdmaasuusatamise MK-etapist, kuid osalevad uue aasta esimesel päeval samas riigis algaval Tour de Skil. Võtmekohaks on väike lennujaam, mis on avatud vaid rootslastele. «Kahju on öelda, et me ei taha inimestega kohtuda, kuid praegu on nii,» ütles Rootsi koondise peatreener Anders Byström.