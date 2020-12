EOK valitsuse kehtestatud spordipiirangutest: vaja on konkreetsemaid näiteid

«Mure ongi selles, et Facebookis näeme ühe või teise ministri hüüatust ja siis hakkavad kõik kangelaslikult ootama, et mis valitsus otsustas. Me oleme [EOK-ga] kogu aeg ühenduses kultuurministeeriumiga ja nemad ka täpselt ei tea, mis on valitsuse otsus. Et mis on lubatud, mis keelatud? Me oleme seda mitmetpidi tõlgendanud, aga kõik ootavad natukene konkreetsemaid seisukohti: kas võib teha õues, kas sees, Kas üksi või kakski,» jätkas ta.