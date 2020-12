«Tegemist on ilusaima kiivriga maailma, mida suudan üldse ette kujutada. Sacha, Simon ja Camille aitasid selle luua mu viimase sõidu jaoks Abu Dhabis. Kindlasti üritan ma leida tulevikus võimaluse seda kusagil kasutada, kuna see on lihtsalt liiga ilus, et lihtsalt kasutamata kodus hoiustada,» kirjutas Grosjean ühismeediasse tehtud postituses.