Soome ralliäss pidi suurte kulutuste tõttu senise koduga hüvasti jätma

«Andsin võtmed järgmisele elanikule üle. Arutasin just seda teemat ka oma emaga ja tegelikult on kurb meel. Minu vanemad ja õde on puhkuse ajal mind seal külastanud ning see on ka nende jaoks emotsionaalne ja tuttav paik,» selgitas Latvala Soome meediale.