Just Hamiltoni seitsmes meistritiitel oli ajendiks, miks Silverstone'i ringraja omanikud üldse sellist võimalust kaalusid. Pärast tänavust hooaega on Hamilton F1 ajaloo kõige edukam piloot, sest tema nimele kuuluvad nii parimate stardikohtade kui ka sõiduvõitude rekordid.

Silverstone'i ringraja peasirge pole mitte kunagi kandnud ühegi inimese nime. «Lewis on saanud suureks osaks selle ringraja ajaloost. Meie Briti Võidusõitjate klubis otsustasime, et ei ole paremat võimalust tema austamiseks, kui nimetada ikooniline peasirge just Hamiltoni nimeliseks. Seda eelkõige rekordite purustamise eest,» sõnas endine vormelipiloot David Coulthard.