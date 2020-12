40-aastane Björgen on elu parimas vormis ja tegi Johaugile treeningvõistlusel tuule alla

Björgeni vormi osas on levinud erinevaid kuuldusi. Peamiselt on need vihjanud, et 40-aastane kahe lapse ema on teel tippvormi suunas. Selle nädala keskel toimunud testvõistlusel ajas tema tase treenereid silmi pööritama ja võiks arvata, et norralanna ongi parimate päevade tasemel.