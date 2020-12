Venemaa tippklubi ajas tänavuseks hooajaks kokku vaat et Euroliiga ühe tugevama satsi. Aasta esimene pool on aga taas tõestanud, et paberil korvpalli ei mängita. Vaatamata nimekale seltskonnale hoitakse kahe võiduga 13 mängust Euroopa tugevaimas sarjas viimast kohta. Ka VTB Ühisliigas on juba viiel korral komistatud.