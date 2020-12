OTSEBLOGI ⟩ Jüri Vips osaleb esimest korda ametlikul vormel 1 testipäeval

Tegemist on aasta viimase vormel 1 testipäevaga, mis kannab ametlikult noorsõitjate testipäeva nimetust. Rajale olid algselt lubatud kollanokad või sõitjad, kes olid karjääri jooksul startinud maksimaalselt kahel Grand Prix etapil.

Pärast Rahvusvahelise autoliidu (FIA) otsust lubada testima kahekordne maailmameister Fernando Alonso, leiti, et õiglane on rajale lubada kõik sõitjad, kes sarjas lõppenud hooajal ei osalenud. Kõigil meeskondadel on testil lubatud osaleda maksimaalselt kahe vormeliga.