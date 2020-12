BLOGI ⟩ Vips näitas karjääri esimesel ametlikul F1 testipäeval head minekut, parim aeg jäi Alonsole

Testipäev koosnes kahest osast. Hommikul sõideti neli tundi ning siis näitas Vips 15 sõitja konkurentsis neljandat aega (1.38,401). Pärastlõunal sõideti taas neli tundi, tingimused läksid paremaks ning Vips parandas aega, kuid üldises tabelis tähendas see kuuendat aega. Samas on oluline märkida, et mõlemal sessioonil oli Vips kiirem kogenud F1-reservsõitjat Sebastien Buemist, kes sõitis samuti Red Bulli vormeliga.