Aastaid välismaal tiirelnud koondislane naaseb kodumaale ja proovib kätt ka treeneriametis

Klubi spordidirektor Joel Lindpere: «Minul ja Ragnaril [Klavan, klubi president] on väga hea meel, et meie klubi saab sellise kaliibriga inimese oma tiimi. Me näeme, et Ats sobib meie klubisse ideaalselt. Tema pikaajaline kogemus nii mängija kui ka juba treenerina saab olema meie klubi jaoks väärtuslik täiendus. Teades ja tundes Atsi, oleme kindlad, et tema isiksus on noortele suureks eeskujuks ja abiks.»