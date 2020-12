Esmaspäeva õhtul hakkasid ühismeedias ringlema kuulujutud, et Monte Carlo ralli korraldajad on sunnitud koroonapiirangutest tulenevalt oma võistlustrassi ümber mängima.

Ühena esimestest kirjutas Prantsusmaa portaal Dici, et piirangutest tulenevalt peab Monte Carlo ralli korraldamisega tegelev The Automobile Club de Monaco ära jätma Gapis peetava testikatse ning lisaks kärbitakse esialgsest kavast laupäevane The Saint Apollinaire – Embruni katse.