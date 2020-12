Asmer Vipsi F1-testist: see oli Jüri jaoks suur päev, aga ka hästi töine

Vipsi jaoks oli Red Bulli RB16 vormeli näol tegemist täiesti uue autoga, kuid Asmer ütles, et ega tipptiim sõitjale hinnaalandust ei teinud. Koheselt tuli näidata head minekut ja täita kätte antud ülesandeid. «Kui tuled F1 testile, siis pole nii, et hakatakse sinu järgi vaikselt pihta,» ütles Asmer intervjuus Postimehele.

«Neil on oma programm, igasuguseid asju on vaja sättida. Nad ootavadki, et sõitja peab kohe sõitma. Nende programm nägi ette igasuguseid muid katsetusi, enne kui aega hakati sõitma. See puudutas nii Jürit kui Sebastieni, kes sõitis teise vormeliga,» jätkas Asmer, tuues esile teise Red Bulli piloodi Sebastien Buemi.