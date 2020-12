Ajaloolise EM-kulla võitnud eestlane tõi treenerile pisara silma

Kuu aega varem tõusis Muskevitš pjedestaali kõrgeimale astmele klubide Euroopa meistrivõistlustel, ent Sarajevos saavutatu kaalub selle kindlasti üle. «Jah, see on praeguseks Eesti kõige suurem saavutus taekwondos,» kinnitas Muskevitš juhendaja Aleksandr Galaktionov.

Nii treeneri kui ka sportlase jaoks oli pühapäev äärmiselt emotsionaalne. «Saime kuulata Eesti hümni. Tundsin treenerina väga suurt uhkust. Mul on siiani raske aru saada, et see juhtus. Oleme käinud paljudel võistlustel, kuid sellist emotsiooni pole veel kogenud. Ütlen ausalt, mul tuli kananahk ihule. Peaaegu hakkasid ka pisarad jooksma. See oli väga emotsionaalne hetk, mis andis meile kõvasti motivatsiooni juurde,» kirjeldas Galaktionov oma emotsioone.