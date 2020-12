Kõmulise perekonna helesinine unistus sai viimaks teoks

Seda peeti täiesti jaburaks, sest olgugi, et vanim laps Lonzo Ball oli end juba tõestanud ja temasse usuti, siis teised kaks polnud tol hetkel kaugeltki nõnda kõrge lennuga. Päeval, mil Lonzo viimaks drafti teise valikuna Los Angeles Lakersi poolt NBAsse valiti, ütles noormehe isa, et see pole kõik ning oodake veidi ja nad kõik mängivad NBAs. Toona järgnes sellele terav kriitika ja paljud soovisid, et lobamokaks titulleeritud endine ameerika jalgpallur oma suud rohkem kinni hoiaks.