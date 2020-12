«See on minu kodu, see on minu linn,» sõnas 2013. aastal NBA draftis Bucksi poolt 15. valitud Antetokounmpo. «Mul on hea meel, et olen osa Milwaukee Bucksist ka järgmisel viiel aastal. Teeme nii, et need aastad loevad – sõu jätkub.»