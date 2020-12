Tiitlikaitsjana 2020. aastale vastu läinud Tänaku hooaeg Hyundai meeskonnas algas väga raske avariiga Monte Carlo rallil. Kolm nädalat hiljem suudeti olla võistlusradadel tagasi, kui kihutati porisel Rootsi rallil. Tänaku kiirus oli muljetavaldav ning tänu sellele suudeti ralli teise kohaga lõpetada. Kui algselt teadsid kõik, et eestlase tervis on parimas korras, siis pärast rallit kinnitas Tänak, et võitles tõsise valuga. Võttes seda arvesse, võib kindlalt tõdeda, et teine koht oli lausa uskumatu.