Bryantid maksid Vanessa emale, et too nende lähedal elaks ja vajadusel lapsi hoiaks. Nüüd nõuab lese ema kohtu kaudu tütrelt kõikide lastehoidmiste eest tagantjärgi 96 dollarit tunnis. Kokku teeb see viis miljonit dollarit ning lisaks soovib Vanessa enam omale uut kodu ja maasturit.