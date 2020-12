Tuuli Tomingas pääses kindlalt jälitussõitu ja teenis kamaluga MK-sarja punkte

Tuuli Tomingas on tänavu eestlannadest parimat minekut näidanud.

Laskesuusatajad jagavad teist nädalat järjest MK-sarja punkte Austrias. Hochfilzenis sõidetakse juba hooaja neljas sprint ning just see distants on seni Eesti laskesuusatamisele kõige rohkem rõõmu pakkunud. Ka täna oli hea päev Tuuli Tomingal, kes ühe eksimusega 16. koha teenis.