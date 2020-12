Kahevõistluses toimuvale pettusele viidanud Soome peatreener sai hoiatuse

Hooaja esimese Ruka MK-etapi järel tegi Kukkonen Soome meedias skandaalse avalduse. Ta väitis, et enamus MK-sarja tipus heitlevatest võistlejatest kasutavad kombinesoone, mille jalge vahe on väga lai. Mõõtmiskontrollist pääsevad nad läbi seetõttu, et topivad endale kombinesooni sisse erinevaid esemeid, näiteks riidetükke või svamme.