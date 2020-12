Eesti esireket tõmbab karjäärile joone alla

«See otsus ei tulnud üleöö, olen professionaalsel tasemel tuuritanud 13 aastat. See on päris pikk aeg ja ma arvan, et on inimlik sellest üks hetk väsida,» sõnas Zopp ERRi spordiportaalile .

Oma karjääri tähtsaimaks verstapostiks peab Zopp aga just maailma esisaja sekka murdmist. «Eestis loeti peaaegu et võimatuks tulemuseks, et meesmängija võiks sinna kuuluda. Mul oli üks karjäär ja ma pigistasin sellest enda arvates välja nii palju kui võimalik. Ega me seda, kus kellegi lagi on, ei saagi lõpuni teada,» sõnas Zopp, kes lubas edaspidigi tennisega seotuks jääda.