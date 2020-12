FOTO: PETER POWELL/Pool via REUTERS

Londoni Arsenalil on käsil viimase 45 aasta halvim hooaja algus. Pildil klubi mängumees Ainsley Maitland-Niles.

Londoni Arsenali jaoks on hooaja algus kulgenud üle kivide ja kändude ja Inglismaa jalgpallilegend Alan Shearer tunnistas, et klubi on suurtes hädades.