Mäkinen andis varakult teada, et pärast seda hooaega tiimipealikuna ei jätka ja tema suundub Toyotat nõustama mootorispordiga seotud küsimustes. Temast jäänud tühimiku täitmiseks palgati 35-aastane Latvala, kes tänavuseks hooajaks WRC-sarjas kohast ilma jäi.

Karjääri jooksul on Latvala tegutsenud kolme tiimibossi all, kelleks on M-Sporti Malcolm Wilson aastatel 2007-2012, Volkswageni Jost Capito aastatel 2013-2016 ja Toyotas Mäkinen aastatel 20017-2019.