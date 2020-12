Palju remondiarveid tekitanud sõitja teeb uuel aastal kaasa täispika WRC-hooaja

Tiim on aga Katsutale määranud mentori, kelleks on tituleeritud soomlane Juho Hänninen. 2012. aasta Euroopa meister osales Toyota meeskonnas MM-sarjas nende esimesel tagasituleku hooajal. Kuigi Katsuta on 27-aastane on tegemist veel algaja rallisõitjaga, sest veel mõne aasta eest võistles ta Jaapani vormel 3 ringrajasarjas.